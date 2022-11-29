Д. Билялетдинов — о Ротенберге: нет представления, чем люди занимаются на этой должности

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о назначении Бориса Ротенберга в «Локомотив» на должность директора департамента развития молодёжного футбола в стане железнодорожников.
«Мы же все понимаем, что Ротенберг провёл в клубе шесть лет. Да, он играл мало, но его все знают в «Локомотиве». У меня нет представления, чем занимаются люди на этой должности в клубе. Если бы меня позвали на подобную должность, я сначала бы спросил: что я должен буду делать? Нужно сначала полностью разобраться. Думаю, у Бориса будут помощники. Надеюсь, что у него всё получится», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
За «Локомотив» Борис Ротенберг выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, заработав две жёлтые карточки. В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: он чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах-2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019.
- 29 ноября 2022
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