В «Оренбурге» сообщили, что «Химки» не обращались в клуб по Гурциеву

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию, согласно которой подмосковные «Химки» заинтересованы в трансфере полузащитника Батраза Гурциева.



«Впервые слышу. Никто из «Химок» к нам не обращался. Запросов по Гурциеву у нас нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее стало известно, что «Химки» планируют зимой подписать трёх экс-игроков «Алании».



Речь идёт о Владимире Хубулове, Батразе Гурциеве и Давиде Кобесове. С этими футболистами главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев знаком по совместной работе в «Алании».



На зимний перерыв «Химки» ушли, занимая предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе подмосковной команды 12 очков. От «Локомотива», который опережает химчан на одну позицию, команду Гогниева отделяет один балл. Российское первенство возобновится после зимнего перерыва в марте.