В «Оренбурге» сообщили, что «Химки» не обращались в клуб по Гурциеву

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию, согласно которой подмосковные «Химки» заинтересованы в трансфере полузащитника Батраза Гурциева.
«Впервые слышу. Никто из «Химок» к нам не обращался. Запросов по Гурциеву у нас нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее стало известно, что «Химки» планируют зимой подписать трёх экс-игроков «Алании».
Речь идёт о Владимире Хубулове, Батразе Гурциеве и Давиде Кобесове. С этими футболистами главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев знаком по совместной работе в «Алании».
На зимний перерыв «Химки» ушли, занимая предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе подмосковной команды 12 очков. От «Локомотива», который опережает химчан на одну позицию, команду Гогниева отделяет один балл. Российское первенство возобновится после зимнего перерыва в марте.
- 29 ноября 2022
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