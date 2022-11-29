В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе «Химок» к полузащитнику Кобесову

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кудряшов отреагировал на информацию об интересе «Химок» к полузащитнику Давиду Кобесову.



«Никаких официальных обращений со стороны «Химок» на данный момент не было. Насколько я знаю, у них закрыта заявка. «Пари НН» сам заинтересован в этом игроке.



К сожалению, не все игроки основного состава получили игровую практику. «Нижний Новгород» связывает с этим футболистом определённые ожидания, он приобретался под определённые задачи», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Химки» планируют зимой подписать трёх экс-игроков «Алании». Речь идёт о Владимире Хубулове, Батразе Гурциеве и Давиде Кобесове. С этими футболистами главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев знаком по совместной работе в «Алании».