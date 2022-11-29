Видео: форвард Бразилии Родриго зарядился от ног Роналдо

В Сети появилось видео, на котором форвард сборной Бразилии Родриго находится в компании легенды мирового футбола — Роналдо. Родриго, по всей видимости, на удачу потёр ноги Зубастика, а потом — свои.

Форвард Бразилии Родриго зарядился от ног Роналдо:

Вчера, 28 ноября, сборная Бразилии обыграла Швейцарию в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Это позволило подопечным Тите набрать шесть очков и гарантировать себе выход в плей-офф турнира в Катаре.



Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Сначала бразильцы отличились на 64-й минуте благодаря усилиям крайнего нападающего Винисиуса, но этот гол был отменён после просмотра повтора в системе VAR — судьи зафиксировали офсайд. На 83-й минуте Бразилия снова отличилась, и на этот раз мяч был забит по всем правилам. «Селесао» устроили блестящую распасовку, Родриго пяткой выкатил мяч Каземиро, который мощным ударом шведой отправил мяч в дальний угол.



Следующую встречу сборная Бразилии проведёт с командой Камеруна. Игра состоится 2 декабря, начало — в 22:00 мск.