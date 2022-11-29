Нидерланды — Катар: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 29 ноября, состоится матч 3-го тура группы А, в котором встретятся сборные Нидерландов и Катара. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 68 895 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



Команды огласили стартовые составы на матч:

Нидерланды: Андрис Нопперт, Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Дензел Думфрис, Дейли Блинд, Мартен де Рон, Френки де Йонг, Дави Классен, Коди Гакпо, Мемфис Депай.

Катар: Мешаль Баршим, Исмаиль Мохаммед, Педру Мигел, Буалем Хухи, Хомам Ахмед, Абделькарим Хассан, Хасан Аль-Хайдос, Ассим Мадибо, Абдулязиз Хатем, Альмоез Али, Акрам Афиф.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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