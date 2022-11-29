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Канунников: Черчесов сыграл роль в моём вызове в сборную в 2014 году

Канунников: Черчесов сыграл роль в моём вызове в сборную в 2014 году
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Бывший форвард «Зенита» и сборной России Максим Канунников предположил, что в его вызове в сборную России на чемпионат мира 2014 года есть заслуга экс-наставника «Амкара» Станислава Черчесова.

«Я тогда играл в «Амкаре» и хорошо проводил сезон. Пермяков на тот момент тренировал Черчесов. Думаю, он сыграл свою роль. Порекомендовал Капелло обратить на меня внимание. Ведь нечасто в сборную берут игроков из клубов второй восьмёрки.

У нас было три недели до объявления окончательного состава. И на тот момент, думаю, заслужил остаться в итоговом списке. Я пахал как никогда. Мне было всё равно, что я первый раз в сборной. Просто выходил и рвал. Получал удовольствие от каждого момента.

Вышел на 20 минут со Словакией, тайм с Норвегией, плюс ежедневные тренировки. Они доказывали, что я был достоин попасть в итоговый список», — приводит слова Канунникова «РБ Спорт».

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