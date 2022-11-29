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Ла Лига потребовала наложить на «Ювентус» санкции за нарушение финансовых правил

Ла Лига потребовала наложить на «Ювентус» санкции за нарушение финансовых правил
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Руководство испанской Ла Лиги (Примеры) попросило боссов Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) наложить на итальянский «Ювентус» санкции из-за нарушения клубом правил финансового фэйр-плей.

В заявлении сообщается, что начальство «старой синьоры» умышленно завышало трансферную стоимость игроков и занижало данные о расходах на сотрудников, что является нарушением финансовых правил. Ранее боссы «зебр» подали в отставку и согласились с тем, что совершили ряд серьёзных нарушений в финансовой сфере.

В данный момент «старая синьора» фиксирует рекордный убыток в размере € 254,3 млн по итогам прошлого сезона, в связи с чем было назначено собрание акционеров. Оно должно было состояться 23 ноября, но на прошлой неделе было перенесено на более поздний срок — 27 декабря.

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