Правильно ли гол Португалии переписали с Роналду на Бруну Фернандеша?

Накануне сборная Португалии одержала победу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Уругвая (2:0). Автором дубля в этой встрече стал полузащитник португальской сборной Бруну Фернандеш.

Счёт был открыт на 54-й минуте. Фернандеш от угла штрафной исполнил заброс к вратарской, португальский форвард Криштиану Роналду головой не дотянулся до мяча, но своим прыжком смутил вратаря, который не среагировал. Мяч, коснувшись волос Роналду, по прямой залетел в дальний угол ворот. Изначально гол записали на Роналду, однако позже автор гола был изменён на Фернандеша.

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