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Главный тренер сборной Дании: команда испытывает давление перед игрой с Австралией

Главный тренер сборной Дании: команда испытывает давление перед игрой с Австралией
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался о давлении на игроков команды в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира – 2022 с Австралией.

«Думаю, было бы неправильно и нечестно, если бы я не сказал, что есть давление. Но мы очень сплочённая команда, всё делаем вместе. Чем больше опыта вы получаете в подобных мероприятиях, возможно, чувствуя давление, тем больше гордости вы испытываете», — приводит ESPN слова Юльманна.

Сборная Австралии в 1-м туре группового этапа разгромно проиграла Франции (1:4), а затем с минимальным счётом переиграла Тунис (1:0). Сейчас у команды три очка и вторая строчка турнирной таблицы. Сборная Дании проиграла французам со счётом 1:2 и сыграла вничью с Тунисом (0:0). Датчане находятся на третьем месте в группе.

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