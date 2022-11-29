Болельщик с российским флагом появился на матче Сенегал — Эквадор

На матче 3-го тура между сборными Сенегала и Эквадора, который проходит в эти минуты, появился болельщик с российским флагом.
На момент написания этой новости счёт в игре не открыт. Стоит отметить, что фанат сначала сделал совместное фото с болельщиками африканской команды.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная Эквадора набрала четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице группы А чемпионата мира — 2022 в Катаре. Сенегал (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе А являются сборные Нидерландов (4) и Катара (0).
Эквадор принимает участие в своём четвёртом чемпионате мира. Сборная Сенегала участвует в третьем мундиале в своей истории, в 2002 году команде удалось дойти до 1/4 финала турнира.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир.
- 29 ноября 2022
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