Три футболиста пропустили тренировку сборной Германии перед игрой с Коста-Рикой
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Три игрока сборной Германии пропустили тренировку перед матчем с Коста-Рикой на ЧМ-2022. Занятия пропустили Леон Горецка, Тило Керер и Давид Раум, сообщает Kicker.
Раннее стало известно, что Давид Раум получил повреждение в матче 2-го тура со сборной Испании. Футболист был заменён на 70-й минуте встречи.
Матч Германия — Коста-Рика состоится 1 декабря. Сборная Германии после двух туров имеет лишь один балл в активе после сенсационного поражения от Японии (1:2) и ничьей с Испанией (1:1). Для выхода в плей-офф турнира немцам необходима только победа. Коста-Рика, которая в 1-м туре пропустила от Испании семь безответных мячей, в следующем матче обыграла Японию и также претендует на выход в 1/8 финала чемпионата мира.
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