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Ришарлисон: Неймар создаёт пространство для меня. С нетерпением жду его возвращения

Ришарлисон: Неймар создаёт пространство для меня. С нетерпением жду его возвращения
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Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Швейцарии (1:0) высказался об отсутствии бразильского форварда Неймара из-за травмы.

«Неймар — это Неймар. Он наша десятка, и, нравится вам это или нет, он нейтрализует соперников и создаёт пространство для меня. Он имеет огромное значение, и я с нетерпением жду его возвращения. В матче со Швейцарией у меня было не так много шансов забить, но я боролся, бежал и защищался. Всю команду можно поздравить, мы забили. Эти три очка очень важны для нас», — приводит слова Ришарлисона O Dia.

Напомним, 30-летний Неймар в первой игре турнира с Сербией (2:0) повредил лодыжку и пропустил игру со Швейцарией.

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