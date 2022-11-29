Эквадор — Сенегал: сенегалец Исмаила Сарр открыл счёт, реализовав пенальти

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Эквадора встречается с национальной командой Сенегала. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. К 45-й минуте счёт 1:0 в пользу сенегальской сборной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте встречи нападающий сборной Сенегала Исмаила Сарр успешно реализовал пенальти.

В двух турах сборная Эквадора набрала четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице группы А чемпионата мира — 2022 в Катаре. Сенегал (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе А являются сборные Нидерландов (4) и Катара (0).

Чемпионат мира — 2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Действующий чемпион мундиаля — сборная Франции.