Неймар пропустит матч с Камеруном в 3-м туре чемпионата мира

Бразильский нападающий Неймар пропустит матч группового этапа чемпионата мира 2022 с Камеруном. Помимо Неймара, из-за травм встречу с командой Камеруна пропустят защитники Алекс Сандро и Данило. Об этом сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

«Обследование выявило у Алекса Сандро травму мышц левого бедра. Данило и Неймар всё ещё находятся в процессе восстановления после травм лодыжки. У Неймара был приступ лихорадки, сейчас это под контролем и не мешает процессу его восстановления от травмы. Все трое не примут участия в игре с Камеруном», – говорится в сообщении.

Неймар получил растяжение связок лодыжки в матче 1-го тура группы G со сборной Сербии (2:0). Он появился на поле в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте встречи. Также позднее у Неймара были выявлены симптомы вирусной инфекции.