Неймар пропустит матч с Камеруном в 3-м туре чемпионата мира

Бразильский нападающий Неймар пропустит матч группового этапа чемпионата мира 2022 с Камеруном. Помимо Неймара, из-за травм встречу с командой Камеруна пропустят защитники Алекс Сандро и Данило. Об этом сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.
«Обследование выявило у Алекса Сандро травму мышц левого бедра. Данило и Неймар всё ещё находятся в процессе восстановления после травм лодыжки. У Неймара был приступ лихорадки, сейчас это под контролем и не мешает процессу его восстановления от травмы. Все трое не примут участия в игре с Камеруном», – говорится в сообщении.
Неймар получил растяжение связок лодыжки в матче 1-го тура группы G со сборной Сербии (2:0). Он появился на поле в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте встречи. Также позднее у Неймара были выявлены симптомы вирусной инфекции.
- 29 ноября 2022
-
20:15
-
20:15
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:45
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:29
-
19:28
-
19:22
-
19:12
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:45
-
18:40
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:30
-
18:12
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:43
-
17:35
-
17:34
-
17:28
-
17:23
-
17:16