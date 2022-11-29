Нидерланды — Катар: Френки де Йонг укрепил преимущество

Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура группы А, в котором встречаются сборные Нидерландов и Катара. Игра идёт на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 68 895 зрителей.



Голландцы укрепили свое преимущество. Дензел Думфрис у правого края штрафной отдал пас на Дави Классена, который навесил в центр штрафной площади. Там Буалем Хухи головой в прыжке срезал мяч к левой штанге, Мемфис Депай опередил Исмаиля Мохаммеда, обработал мяч и резко пробил в ближний угол — Мешаль Баршим отреагировал на удар и отбил его. Френки де Йонг набежал из глубины из-за спины Педро Мигела и пробил в пустые ворота.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Нидерланды трижды завоёвывали серебряные медали чемпионатов мира: в 1974, 1978 и 2010 годах. Катар впервые участвует в финальном раунде мундиаля.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.