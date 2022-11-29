Скалони: нужно наслаждаться игрой Левандовского, а не сравнивать его с Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре с Польшей поделился мнением о польском нападающем Роберте Левандовском.



«Левандовски — отличный футболист. Видеть его игру воочию — это привилегия и удовольствие. Достиг ли он уровня Месси? Это сложный вопрос. Я думаю, нужно наслаждаться его игрой, а не сравнивать с Месси или кем-то ещё. Сравнения бесполезны», — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.



Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша — Аргентина состоится завтра, 30 ноября, на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Начало встречи — в 22:00 мск. После двух туров сборная Польши имеет в активе четыре очка и занимает первое место в таблице группы С. Аргентина (3) — на второй строчке.