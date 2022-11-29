Скалони: нужно наслаждаться игрой Левандовского, а не сравнивать его с Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре с Польшей поделился мнением о польском нападающем Роберте Левандовском.
«Левандовски — отличный футболист. Видеть его игру воочию — это привилегия и удовольствие. Достиг ли он уровня Месси? Это сложный вопрос. Я думаю, нужно наслаждаться его игрой, а не сравнивать с Месси или кем-то ещё. Сравнения бесполезны», — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.
Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша — Аргентина состоится завтра, 30 ноября, на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Начало встречи — в 22:00 мск. После двух туров сборная Польши имеет в активе четыре очка и занимает первое место в таблице группы С. Аргентина (3) — на второй строчке.
- 29 ноября 2022
-
20:15
-
20:15
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:45
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:29
-
19:28
-
19:22
-
19:12
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:45
-
18:40
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:30
-
18:12
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:43
-
17:35
-
17:34
-
17:28
-
17:23
-
17:16