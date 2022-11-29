«Привык быть дипломатом». Руслан Нигматуллин — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал потасовку во время матча «Зенит» — «Спартак».
«К счастью, любительские драки не такие кровопролитные, как в ММА. Если честно, это выглядело очень забавно. Повторы развеселили даже самих спартаковцев. Главное, что никто не пострадал. Нужно провести разговор с зачинщиками, но раздувать скандал не надо. Я, например, привык в жизни быть дипломатом. И все свои проблемы решаю способом переговоров, а не силовыми методами», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
27 ноября «Зенит» и «Спартак» провели матч в рамках группового этапа Кубка России. Основное время игры закончилось со счётом 0:0. После финального свистка должна была последовать серия послематчевых пенальти, но внезапно игроки устроили потасовку. По её итогам главный арбитр Владимир Москалёв удалил шесть игроков, после чего команды пробили серию 11-метровых ударов, где сильнее оказался «Зенит» — 4:2.
- 29 ноября 2022
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