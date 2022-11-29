Сборные Нидерландов и Сенегала сыграют в плей-офф ЧМ, Эквадор и Катар покинули турнир

Сегодня, 29 ноября, состоялись заключительные матчи в рамках 3-го тура группы A. По их итогам сборные Нидерландов и Сенегала вышли в плей-офф чемпионата мира.
Европейская команда одолела национальную команду Катара, а африканская сборная оказалась сильнее Эквадора. Подопечные Луи ван Гала обыграли катарцев со счётом 2:0, а сенегальцы в упорной борьбе одолели Эквадор (2:1).
В 1/8 финала Нидерланды сыграют с командой, которая займёт второе место в группе B, а Сенегал встретится со сборной, которая выйдет в плей-офф турнира с первой строчки в том же квартете B. Напомним, в группе B выступают национальные команды Англии, Уэльса, Ирана и США. Сегодня североамериканская сборная встретится с командой Ирана, а англичане, соответственно, сыграют с валлийцами.
- 29 ноября 2022
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