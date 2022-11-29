Гакпо забил три гола на чемпионате мира, нанеся четыре удара

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо забил голы во всех трёх матчах группового этапа. Форвард отличился в матчах с Сенегалом, Эквадором и Катаром.

Он стал первым голландцем в истории, забившим в каждом из своих первых трёх матчей на чемпионате мира. Футболист забил три гола, нанеся четыре удара на турнире.

В 1/8 финала Нидерланды сыграют с командой, которая займёт второе место в группе B, а Сенегал встретится со сборной, которая выйдет в плей-офф турнира с первой строчки в том же квартете B. Напомним, в группе B выступают национальные команды Англии, Уэльса, Ирана и США. Сегодня североамериканская сборная встретится с командой Ирана, а англичане, соответственно, сыграют с валлийцами.

Эмоции фанатов Нидерландов в баре в Петербурге: