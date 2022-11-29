Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гакпо забил три гола на чемпионате мира, нанеся четыре удара

Гакпо забил три гола на чемпионате мира, нанеся четыре удара
Комментарии

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо забил голы во всех трёх матчах группового этапа. Форвард отличился в матчах с Сенегалом, Эквадором и Катаром.

Он стал первым голландцем в истории, забившим в каждом из своих первых трёх матчей на чемпионате мира. Футболист забил три гола, нанеся четыре удара на турнире.

В 1/8 финала Нидерланды сыграют с командой, которая займёт второе место в группе B, а Сенегал встретится со сборной, которая выйдет в плей-офф турнира с первой строчки в том же квартете B. Напомним, в группе B выступают национальные команды Англии, Уэльса, Ирана и США. Сегодня североамериканская сборная встретится с командой Ирана, а англичане, соответственно, сыграют с валлийцами.

Эмоции фанатов Нидерландов в баре в Петербурге:

С кем сыграют Нидерланды и Сенегал? Расклады на плей-офф чемпионата мира С кем сыграют Нидерланды и Сенегал? Расклады на плей-офф чемпионата мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022