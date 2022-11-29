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Р. Нигматуллин: Ротенберг — фамилия с возможностями! Может, стратегический ход «Локо»

Р. Нигматуллин: Ротенберг — фамилия с возможностями! Может, стратегический ход «Локо»
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Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на должность директора по развитию молодёжного футбола в «Локомотиве».

«Если честно, новости из стана «Локомотива» уже совсем не удивляют меня. Ротенберг — фамилия с большими возможностями! Возможно, теперь для «Локомотива» откроются какие-то новые возможности. Может, стратегический ход «Локомотива», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

За «Локомотив» Борис Ротенберг выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: он чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах-2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019.

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