Игрок «Пари НН» Кротов: Галактионов сказал, что предложение от «Локо» бывает раз в жизни

Форвард «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов высказался о переходе бывшего главного тренера Михаила Галактионова в московский «Локомотив».

«Каждый человек в своей карьере хочет двигаться выше. Вот и Галактионов во время прощания сказал, что предложение от «Локо» бывает раз в жизни», — сказал Кротов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Галактионов покинул нижегородский клуб 11 ноября после матча с «Ахматом» (3:2). По согласованию с Российским футбольным союзом (РФС) Галактионов остался в должности старшего тренера молодёжной сборной России.

Московский «Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.