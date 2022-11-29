Игрок «Пари НН» Кротов: Галактионов сказал, что предложение от «Локо» бывает раз в жизни
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Форвард «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов высказался о переходе бывшего главного тренера Михаила Галактионова в московский «Локомотив».
«Каждый человек в своей карьере хочет двигаться выше. Вот и Галактионов во время прощания сказал, что предложение от «Локо» бывает раз в жизни», — сказал Кротов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, Галактионов покинул нижегородский клуб 11 ноября после матча с «Ахматом» (3:2). По согласованию с Российским футбольным союзом (РФС) Галактионов остался в должности старшего тренера молодёжной сборной России.
Московский «Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
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