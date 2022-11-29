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Сенегальцы посвятили победу и выход в плей-офф ЧМ-2022 Папа Буба Диопу

Сенегальцы посвятили победу и выход в плей-офф ЧМ-2022 Папа Буба Диопу
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Сегодня, 29 ноября, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Эквадора встречалась с национальной командой Сенегала. Игра завершилась победой сенегальской сборной со счётом 2:1.

Сенегальцы посвятили победу бывшему футболисту сборной Папа Буба Диопу, которого не стало два года назад. Диоп — автор первого гола Сенегала на чемпионатах мира. «Настоящие львы никогда не умирают», — говорилось на плакате, который продемонстрировали игроки сборной.

Сборная Сенегала набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре со второго места в группе А. Эквадор (4) завершил выступление в турнире. С первого места в группе А в плей-офф мундиаля вышли Нидерланды (7). Замкнул квартет Катар (0).

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