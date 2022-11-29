Нигматуллин дал совет Соболеву после массовой драки в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался об участии Александра Соболева в потасовке во время матча с «Зенитом».
«Видел много критики в адрес Соболева, что в драке с зенитовцами он бил людей со спины. Посоветовал бы ему в следующий раз наносить удары, находясь к своему оппоненту лицом к лицу», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
27 ноября «Зенит» и «Спартак» провели матч в рамках группового этапа Кубка России. Основное время игры закончилось со счётом 0:0. После финального свистка должна была последовать серия послематчевых пенальти, но внезапно игроки устроили потасовку. По её итогам главный арбитр Владимир Москалёв удалил шесть игроков, после чего команды пробили серию 11-метровых ударов, где сильнее оказался «Зенит» — 4:2.
- 29 ноября 2022
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