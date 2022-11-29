Депай: Гакпо — фантастический игрок. Надеюсь, он продолжит в том же духе в плей-офф ЧМ

Нападающий сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Мемфис Депай прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Катаром (2:0).



«С точки зрения физической подготовки всё прошло хорошо. Всегда может быть лучше, но я в целом доволен. Думаю, я готов проводить на поле весь матч.



Плей-офф — это всегда серьёзно. Сейчас мы вышли из группы. Все думали, что будет легко, но на деле всегда оказывается иначе. Мы можем быть довольны исходом группового этапа.



Что касается Гакпо, это фантастический футболист. Он уверенно действует перед воротами и обладает всеми качествами, необходимыми для этой сборной. Здорово, что он снова забил. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — приводит слова Депая Voetbal International.