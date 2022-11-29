Капитаны сборных США и Ирана сделали совместное фото перед игрой

Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура группы В, в котором встречаются сборные Ирана и США. Игра идёт на стадионе «Эль-Тумама», вмещающем 44 400 зрителей. На момент написания этой новости счёт в игре не открыт.

Капитан команды Карлуша Кейруша Эхсан Хаджсафи и Тайлер Адамс, наделённый жёлтой повязкой в составе команды Грегга Берхалтера, сделали совместное фото перед началом игры. К общему кадру присоединился главный арбитр испанец Антонио Лаос и его ассистенты.

Иранские болельщики освистали футболистов, спевших гимн перед игрой с североамериканской сборной. Игроки национальной команды Ирана спели гимп перед началом матча. Стоит отметить, что перед матчем 1-го тура текущего турнира игроки отказались исполнять песню.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.