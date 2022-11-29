Болельщик: нас три месяца учили болеть за Катар. Предоставили билеты, проживание и еду

Болельщик, попросивший не раскрывать своё имя из соображений безопасности, рассказал, как он стал фанатом сборной Катара. При этом неизвестно, в какой стране спикер проживает на постоянной основе.

«Катар искал желающих по странам арабского мира. Набирали группу, а потом тренировали нас три месяца — учили болеть. Нам предоставили билеты на матчи, проживание, оплачивают еду, трансферы. Мы все живём в одном отеле, а 1 декабря уже улетаем обратно каждый в свою страну», — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем чемпионате мира, а также установил антирекорд по пропущенным голам на групповом этапе для страны-хозяйки. Подопечные Феликса Санчеса забили всего один гол, а пропустили семь.