Болельщик: нас три месяца учили болеть за Катар. Предоставили билеты, проживание и еду

Болельщик, попросивший не раскрывать своё имя из соображений безопасности, рассказал, как он стал фанатом сборной Катара. При этом неизвестно, в какой стране спикер проживает на постоянной основе.
«Катар искал желающих по странам арабского мира. Набирали группу, а потом тренировали нас три месяца — учили болеть. Нам предоставили билеты на матчи, проживание, оплачивают еду, трансферы. Мы все живём в одном отеле, а 1 декабря уже улетаем обратно каждый в свою страну», — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем чемпионате мира, а также установил антирекорд по пропущенным голам на групповом этапе для страны-хозяйки. Подопечные Феликса Санчеса забили всего один гол, а пропустили семь.
- 29 ноября 2022
-
23:15
-
23:14
-
23:11
-
23:10
-
23:07
-
22:53
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:28
-
22:20
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:04
-
21:56
-
21:52
-
21:45
-
21:38
-
21:29
-
21:20
-
21:06
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:45
-
20:43
-
20:31
-
20:29
-
20:15
-
20:15
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:45