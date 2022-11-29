Уэльс — Англия: в первом тайме команды не забили голов

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. В эти минуты на стадионе «Ахмед бин Али», вмещающем 45 032 зрителя, проходит матч 3-го тура группы В, в котором встречаются сборные Уэльса и Англии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. В первом тайме команды не смогли открыть счёт.

Лучшим результатом сборной Уэльса на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 1958 году. Англичане выигрывали мундиаль в 1966 году. В финале турнира Англия обыграла Германию со счётом 4:2.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.