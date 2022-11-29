Стефани Фраппар стала первой женщиной, назначенной главным арбитром матча мужского ЧМ

Француженка Стефани Фраппар стала первой женщиной, которая будет работать на матче мужского чемпионата мира по футболу в качестве главного арбитра, сообщает пресс-служба ФИФА.
Она назначена на матч 3-го тура группового этапа между сборными Германии и Коста-Рики, который пройдёт 1 декабря. Помогать ей будут линейные арбитры мексиканка Карен Диас и бразильянка Неуза Бакк.
Фраппар в 2019 году судила матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», став первой в истории женщиной-арбитром, отработавшей на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд. Также она судила матчи чемпионата Франции и Лиги чемпионов.
Перед последним туром в группе Е лидирует команда Испании (четыре очка), у сборных Японии и Коста‑Рики по три балла, немцы (1) замыкают таблицу.
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