Иран — США: Пулишич открыл счёт в игре и получил травму

Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура группы В, в котором встретятся сборные Ирана и США. Игра идёт на стадионе «Эль-Тумама», вмещающем 44 400 зрителей.



На 38-й минуте Кристиан Пулишич вывел свою команду вперёд. В этот момент атакующий футболист получил травму. Тайлер Адамс покатил мяч на Уэстона Маккенни на левом фланге, тот выполнил дальний навес к дальнему углу штрафной на Серджино Деста, который сделал навес к воротам, где Пулишич опередил защитников и в падении отправил мяч за их линию. В момент взятия ворот он получил повреждение и покинул поле, однако затем вернулся в игру.

Иранские болельщики освистали футболистов, спевших гимн перед игрой с североамериканской сборной. Игроки национальной команды Ирана спели гимн перед началом матча. Стоит отметить, что перед матчем 1-го тура текущего турнира игроки отказались исполнять песню. Обе команды могут выйти в плей-офф чемпионата.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.