Экс-игрока «Спартака» Петковича задержали в Нидерландах по делу о контрабанде наркотиков
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Бывшего защитника «Спартака» Душана Петковича арестовали в Амстердаме. Его подозревают в контрабанде 115 килограммов кокаина. Об этом сообщают Novosti.rs.
Петкович был не один — вместе с ним задержали Дамьяна Рогановича. Всего по этому делу проходят 8 подозреваемых. Преступное объединение также занималось производством и вводом в оборот наркотических средств. Группировка завозила вещества через порт Амстердама, дальше потоки контрабанды направлялись по Европе.
Члены банды покупали бетонные плиты у одной из фабрик в Люксембурге, затем перевозили их в Бельгию и там вкладывали в строительные материалы кокаин. В них были обнаружены наркотические средства других типов.
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