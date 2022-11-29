Уэльс — Англия: англичане открыли счёт
Поделиться
В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. В эти минуты на стадионе «Ахмед бин Али», вмещающем 45 032 зрителя, проходит матч 3-го тура группы В, в котором встречаются сборные Уэльса и Англии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На 50-й минуте матча Маркус Рашфорд открыл счёт, реализовав штрафной удар.
Лучшим результатом сборной Уэльса на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 1958 году. Англичане выигрывали мундиаль в 1966 году. В финале турнира Англия обыграла Германию со счётом 4:2.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
00:41
-
00:34
-
00:30
-
00:29
-
00:23
-
00:23
-
00:04
-
00:03
- 29 ноября 2022
-
23:55
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:14
-
23:11
-
23:10
-
23:07
-
22:53
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:28
-
22:20
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:04
-
21:56
-
21:52
-
21:45
-
21:38
-
21:29
-
21:20
-
21:06
-
21:00
-
20:55
Партнерский контент