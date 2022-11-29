Азар: я бы не посмел драться с Вертонгеном, он выше меня!

Капитан и вингер сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал информацию о драке с товарищем по национальной команде Яном Вертонгеном.



«После матча с Марокко в раздевалке ничего не было, мы не дрались с Яном. Я бы не посмел с ним драться, он выше меня! Ян задал мне вопрос, и я сказал, что он уже недостаточно быстр. Но игроки знают меня, всё в порядке», — приводит слова Азара RMC Sport.

Ранее появилась информация, что между игроками сборной Бельгии Кевином Де Брёйне, Эденом Азаром и Яном Вертонгеном произошла большая ссора, в которую вмешался Ромелу Лукаку и остановил её.

Напомним, после двух туров в активе сборной Бельгии три набранных очка. В последнем туре команда встретится со сборной Хорватии, в случае победы над которой бельгийцы выйдут в плей-офф чемпионата мира. При этом поражение оставит Бельгию за бортом плей-офф.