Азар: я бы не посмел драться с Вертонгеном, он выше меня!

Капитан и вингер сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал информацию о драке с товарищем по национальной команде Яном Вертонгеном.
«После матча с Марокко в раздевалке ничего не было, мы не дрались с Яном. Я бы не посмел с ним драться, он выше меня! Ян задал мне вопрос, и я сказал, что он уже недостаточно быстр. Но игроки знают меня, всё в порядке», — приводит слова Азара RMC Sport.
Ранее появилась информация, что между игроками сборной Бельгии Кевином Де Брёйне, Эденом Азаром и Яном Вертонгеном произошла большая ссора, в которую вмешался Ромелу Лукаку и остановил её.
Напомним, после двух туров в активе сборной Бельгии три набранных очка. В последнем туре команда встретится со сборной Хорватии, в случае победы над которой бельгийцы выйдут в плей-офф чемпионата мира. При этом поражение оставит Бельгию за бортом плей-офф.
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