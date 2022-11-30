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Сша — Иран 1:0, результат матча 3-го тура группового этапа ЧМ 30 ноября 2022 года

Сборная США обыграла Иран и вышла в плей-офф чемпионата мира
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Сегодня, 29 ноября, состоялся матч 3-го тура группы В, в котором встречались сборные Ирана и США. Игра прошла на стадионе «Эль-Тумама», вмещающем 44 400 зрителей. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу североамериканской команды.

На 38-й минуте Кристиан Пулишич вывел свою команду вперёд. В этот момент атакующий футболист получил травму. Тайлер Адамс покатил мяч на Уэстона Маккенни на левом фланге, тот выполнил дальний навес к дальнему углу штрафной на Серджино Деста, который сделал навес к воротам, где Пулишич опередил защитников и в падении отправил мяч за их линию. В момент взятия ворот он получил повреждение и покинул поле, однако затем вернулся в игру.

После заключительного тура Англия лидирует в группе B. На втором месте располагается команда США. Обе команды вышли в плей-офф турнира. Иран и Уэльс покинули нынешний розыгрыш мирового первенства.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа B. 3-й тур
29 ноября 2022, вторник. 22:00 МСК
Иран
Окончен
0 : 1
США
0:1 Пулишич – 38'
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