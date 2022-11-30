Сборная США обыграла Иран и вышла в плей-офф чемпионата мира

Сегодня, 29 ноября, состоялся матч 3-го тура группы В, в котором встречались сборные Ирана и США. Игра прошла на стадионе «Эль-Тумама», вмещающем 44 400 зрителей. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу североамериканской команды.



На 38-й минуте Кристиан Пулишич вывел свою команду вперёд. В этот момент атакующий футболист получил травму. Тайлер Адамс покатил мяч на Уэстона Маккенни на левом фланге, тот выполнил дальний навес к дальнему углу штрафной на Серджино Деста, который сделал навес к воротам, где Пулишич опередил защитников и в падении отправил мяч за их линию. В момент взятия ворот он получил повреждение и покинул поле, однако затем вернулся в игру.

После заключительного тура Англия лидирует в группе B. На втором месте располагается команда США. Обе команды вышли в плей-офф турнира. Иран и Уэльс покинули нынешний розыгрыш мирового первенства.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.