Сборная Англии побила свой рекорд по забитым мячам в группе на ЧМ

Завершились матчи 3-го тура группы B в рамках ЧМ-2022. Англия вышла в 1/8 финала с первого места, забив рекордное для себя количество голов. Англичане смогли поразить ворота соперников девять раз.

В группе B сборная Англии обыграла Иран со счётом 6:2, сыграла вничью с США (0:0) и победила Уэльс (0:3). В 1/8 финала англичане сыграют против сборной Сенегала.

Второе место в группе B заняла сборная США, набрав пять очков. На третьем месте в группе турнир закончила сборная Ирана с тремя баллами в активе. Последнее место заняла национальная команда Уэльса — на их счету одно очко.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.