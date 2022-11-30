Сборная Англии побила свой рекорд по забитым мячам в группе на ЧМ

Завершились матчи 3-го тура группы B в рамках ЧМ-2022. Англия вышла в 1/8 финала с первого места, забив рекордное для себя количество голов. Англичане смогли поразить ворота соперников девять раз.
В группе B сборная Англии обыграла Иран со счётом 6:2, сыграла вничью с США (0:0) и победила Уэльс (0:3). В 1/8 финала англичане сыграют против сборной Сенегала.
Второе место в группе B заняла сборная США, набрав пять очков. На третьем месте в группе турнир закончила сборная Ирана с тремя баллами в активе. Последнее место заняла национальная команда Уэльса — на их счету одно очко.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
- 30 ноября 2022
-
00:41
-
00:34
-
00:30
-
00:29
-
00:23
-
00:23
-
00:04
-
00:03
- 29 ноября 2022
-
23:55
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:14
-
23:11
-
23:10
-
23:07
-
22:53
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:28
-
22:20
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:04
-
21:56
-
21:52
-
21:45
-
21:38
-
21:29
-
21:20
-
21:06
-
21:00
-
20:55