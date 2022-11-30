Определились первые пары 1/8 финала чемпионата мира — 2022
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29 ноября завершился групповой этап чемпионата мира по футболу в Катаре для команд игр групп А и В. По итогам игрового дня в плей-офф турнира пробились сборные Нидерландов, Сенегала, Англии и США. Ранее участниками 1/8 финала турнира досрочно стали команды Франции, Бразилии и Португалии. В итоге сформировались две первые пары 1/8 финала ЧМ-2022.
3 декабря состоится матч плей-офф чемпионата мира в Катаре, в котором встретятся национальные команды Нидерландов и США. 4 декабря сборная Англии сыграет в 1/8 финала мундиаля с Сенегалом.
Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, одержавшая победу на турнире, проходившем в 2018 году в России.
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