Маркус Рашфорд забил 100-й гол Англии на ЧМ

Завершились матчи 3-го тура группы B в рамках ЧМ-2022. Второй гол Маркуса Рашфорда в ворота сборной Уэльса стал 100-м для Англии на ЧМ. Рашфорд стал вторым игроком «Манчестер Юнайтед», забившим три гола за сборную Англии на одном крупном турнире (ЧМ + Евро), после Бобби Чарльтона на ЧМ-1966.

Сборная Англии заняла первое место в группе B, набрав семь очков. Второе место заняла сборная США, набрав пять очков. На третьем месте в группе турнир закончила сборная Ирана с тремя баллами в активе. Последнее место заняла национальная команда Уэльса — на их счету одно очко.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.