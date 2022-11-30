Гарет Бэйл: буду играть, пока могу и пока мне это нужно

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл после поражения в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Англии (0:3) заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.



«Я буду играть, пока могу и пока мне это нужно. Сейчас тяжёлый момент, но мы снова будем идти вперёд. В марте начнётся новый отборочный турнир. Надеюсь, я буду участвовать», — приводит слова Бэйла BBC.



Англия набрала семь очков на групповом этапе и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, где сыграет со сборной Сенегала. Уэльс завершил групповой этап на последнем месте, набрав одно очко, и звершил выступление в турнире.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир.