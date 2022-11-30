Сборная США вышла в плей-офф чемпионата мира в третий раз подряд

Сегодня, 29 ноября, состоялся матч 3-го тура группы В, в котором встречались сборные Ирана и США. Игра прошла на стадионе «Эль-Тумама», вмещающем 44 400 зрителей. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу североамериканской команды.
Таким образом, сборная Соединённых Штатов вышла в плей-офф на третьем мировом первенстве подряд, в котором принимала участие. 3 декабря состоится матч плей-офф чемпионата мира в Катаре, в котором встретятся национальные команды Нидерландов и США.
На чемпионат мира в России команда не поехала, до этого американцы доходили до стадии 1/8 финала.
Иран выступал на мундиале в шестой раз в истории команды. Для сборной США нынешний чемпионат мира стал 11-м. В 1930 году на первом чемпионате мира в Уругвае американцы заняли третье место.
- 30 ноября 2022
-
02:14
-
02:10
-
02:03
-
01:55
-
01:35
-
01:20
-
00:57
-
00:55
-
00:41
-
00:34
-
00:30
-
00:29
-
00:23
-
00:23
-
00:04
-
00:03
- 29 ноября 2022
-
23:55
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:14
-
23:11
-
23:10
-
23:07
-
22:53
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:28
-
22:20
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:04
-
21:56