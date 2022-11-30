Сборная США вышла в плей-офф чемпионата мира в третий раз подряд

Сегодня, 29 ноября, состоялся матч 3-го тура группы В, в котором встречались сборные Ирана и США. Игра прошла на стадионе «Эль-Тумама», вмещающем 44 400 зрителей. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу североамериканской команды.

Таким образом, сборная Соединённых Штатов вышла в плей-офф на третьем мировом первенстве подряд, в котором принимала участие. 3 декабря состоится матч плей-офф чемпионата мира в Катаре, в котором встретятся национальные команды Нидерландов и США.

На чемпионат мира в России команда не поехала, до этого американцы доходили до стадии 1/8 финала.

Иран выступал на мундиале в шестой раз в истории команды. Для сборной США нынешний чемпионат мира стал 11-м. В 1930 году на первом чемпионате мира в Уругвае американцы заняли третье место.