«Надеюсь, нас простят». Эззатоллахи высказался о вылете сборной Ирана с ЧМ-2022

Полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи, ранее выступавший за «Ростов», прокомментировал выступление команды на чемпионате мира и обратился к болельщикам.



«В первую очередь хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые поддерживали нас сегодня, как и всегда. Единственное, что могу сейчас им сказать, так это то, что мне очень жаль. Мы не смогли пройти в следующий раунд чемпионата мира. Но футбол и жизнь таковы – это может стать для нас хорошим уроком и помочь в будущем. По крайней мере, молодым игрокам вроде меня. И надеюсь, что наши болельщики, наши сторонники в Иране простят нас», – приводит слова Эззатоллахи Globo.



Сборная Ирана в 3-м туре группового этапа чемпионата мира проиграла американцам (0:1). Команда заняла третье место в группе B, набрав три очка и опередив Уэльс (одно). В 1/8 финала вышли Англия (семь) и США (пять).

Болельщики сборной Ирана очень громко добираются до стадиона: