Рашфорд посвятил гол в ворота сборной Уэльса скончавшемуся другу

Нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал, что посвятил гол в ворота сборной Уэльса скончавшемуся другу.
«Пару дней назад я потерял одного из своих друзей. Он довольно долго боролся с раком.
Я рад, что забил ради него, он был моим большим болельщиком и хорошим другом. Он занимал важное место в моей жизни», – приводит слова Рашфорда BBC.
Нападающий сборной Англии сделал дубль в игре 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 (3:0). Празднуя один из голов, он указал на небо.
Англия набрала семь очков на групповом этапе и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет со сборной Сенегала. Уэльс завершил групповой этап на последнем месте, набрав одно очко.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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