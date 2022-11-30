Рашфорд посвятил гол в ворота сборной Уэльса скончавшемуся другу

Нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал, что посвятил гол в ворота сборной Уэльса скончавшемуся другу.



«Пару дней назад я потерял одного из своих друзей. Он довольно долго боролся с раком.



Я рад, что забил ради него, он был моим большим болельщиком и хорошим другом. Он занимал важное место в моей жизни», – приводит слова Рашфорда BBC.



Нападающий сборной Англии сделал дубль в игре 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 (3:0). Празднуя один из голов, он указал на небо.



Англия набрала семь очков на групповом этапе и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет со сборной Сенегала. Уэльс завершил групповой этап на последнем месте, набрав одно очко.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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