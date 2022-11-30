Саутгейт — о голе Рашфорда в матче с Уэльсом: это то, на что он способен, невероятный удар

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о победе Англии над Уэльсом.
«Я думал, что в первом тайме мы контролировали игру, но не создали достаточно моментов. Нам нужно было больше верить в себя и угрожать воротам соперника, быстрее играть вперёд. Когда мы забили два гола, поняли, что дух соперника сломлен. У них был трудный турнир.
Это здорово для Рашфорда, он очень хорошо тренировался. Он впечатлял с тех пор, как вернулся к нам, мог сделать хет-трик. Этот штрафной удар — это то, на что он способен, это невероятный удар.
В моменты, когда я думал, что они оба [Рашфорд и Фоден] были незаметны в первом тайме, мы поменяли их флангами. Они хорошо отреагировали, для обоих было здорово забить голы», — приводит слова Саутгейта BBC.
Англичане одержали крупную победу (3:0) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 и с первого места вышли в 1/8 финала, где сыграют с Сенегалом 4 декабря.
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