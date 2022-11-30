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Джордж Веа — сыну Тимоти после выхода США в плей-офф ЧМ: вернёмся, когда будешь в финале

Джордж Веа — сыну Тимоти после выхода США в плей-офф ЧМ: вернёмся, когда будешь в финале
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Действующий президент Либерии, лучший футболист в истории этой страны, обладатель «Золотого мяча» 1995 года, экс-нападающий «Милана», «Монако», «ПСЖ», «Марселя», «Челси» и «Манчестер Сити» Джордж Веа отреагировал на выход сына в 1/8 финала чемпионата мира.

Соответствующее видео опубликовано в официальном «твиттере» сборной США. Джордж Веа и его жена Клэр Мэри Веа подошли к 22-летнему форварду «Лилля» Тимоти Веа в подтрибунном помещении стадиона «Эль-Тумама», обняли его и поздравили с победой в матче с Ираном. Веа-старший при этом обратился к сыну со словами: «Увидимся! Мы вернёмся. Когда ты выйдешь в финал, мы вернёмся. Окей?»

Фото: официальный аккаунт сборной США в «Твиттере»

В 3-м туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная США со счётом 1:0 победила сборную Ирана. Единственный гол на 38-й минуте забил Кристиан Пулишич. Американцы с пятью очками заняли второе место в группе B. Их соперником в 1/8 финала стала сборная Нидерландов (первое место в группе А).

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