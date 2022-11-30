Гарет Бэйл — о вылете на ЧМ: гордимся тем, чего достигли

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал итоги матча со сборной Англии (0:3), а также поделился мнением относительно невыхода своей национальной сборной в 1/8 стадию чемпионата мира.



«Это была тяжелая игра против очень хорошей команды. Мы разочарованы результатом, но должны понимать, что прошли долгий путь, чтобы добиться этого. Нам нужно гордиться собой, что мы здесь.



Команда отдала все силы, и мы выйдем из раздевалки с высоко поднятой головой. Гордимся тем, чего достигли.



Также и сильно разочарованы, мы хотели бы играть лучше, но реальность такова, что футбол непрост. Игроки должны извлечь уроки из этого опыта и смотреть вперед.



Мы находимся в хорошем состоянии, мы прошли квалификацию на три из последних четырех турниров и получили бесценный опыт, независимо от того, хорошо ли в них выступаем.



Вы всегда можете учиться и прогрессировать. Мы будем учиться, мы перегруппируемся. В марте снова поедем на европейские квалификации», — приводит слова Бэйла BBC.



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