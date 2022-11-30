Главный тренер сборной Уэльса Пейдж: не слышу ни одного плохого слова в адрес этих игроков

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал поражение в матче со сборной Англии (0:3), а также поделился мыслями о вылете команды из турнира чемпионата мира.
«Сейчас очень тяжело. Я думал, что мы были выдающимися в первом тайме, я действительно так думал. Усилия, которые игроки приложили без мяча, были исключительными. Мы обратились к этому в перерыве и сказали, что могли бы быть немного лучше, однако я не слышу ни одного плохого слова в адрес этих игроков — сегодня они выложились по полной.
Первый гол был прекрасным ударом, второй меня немного разочаровал, но я не хочу сегодня говорить о минусах.
Мы расстроены тем, что покидаем турнир. Мое сообщение болельщикам: не разочаровывайтесь. Мы должны строить будущее прямо сейчас. Мы добрались до чемпионата мира, и это было невероятным достижением для этой группы игроков», — приводит слова Пейджа BBC.
Англия набрала семь очков на групповом этапе и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет со сборной Сенегала. Уэльс завершил групповой этап на последнем месте, набрав одно очко.
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