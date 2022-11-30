Маркус Рашфорд — о сборной Англии: у меня огромные амбиции в отношении этой команды

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд прокомментировал победу национальной команды в матче с Уэльсом (3:0), а также поделился мнением о выходе англичан в следующий раунд ЧМ-2022.
«Мы были немного разочарованы результатом в матче с США. Думали, что могли бы сыграть намного лучше. Было важно показать хорошую игру в следующем матче.
Я хотел штрафной удар в первом тайме, но во втором это была лучшая позиция. Я просто пытался сохранять спокойствие и выполнять то, что обычно делаем на тренировке.
В перерыве тренер сказал, что мы играли хорошо, но нам нужно больше ударов по воротам — я думаю, у нас их было всего два или три за первую половину, а во второй мы начали их наносить.
Ради таких моментов я играю в футбол. Важнейших моментов, лучших моментов. Я рад, что мы выходим в следующий раунд турнира, потому что у меня огромные амбиции в отношении этой команды, и я думаю, что мы можем сыграть даже лучше, чем сегодня», — приводит слова Рашфорда BBC.
Рашфорд оформил дубль в ворота сборной Уэльса.
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