Globo: Бразилия сыграет с Камеруном резервным составом

По информации авторитетного бразильского издания Globo, в матче 3-го тура группового этапа с Камеруном главный тренер «селесао» Тите принял решение предоставить отдых основным игрокам и задействовать резервный состав сборной.
Из-за повреждений игру пропустят Неймар, Данило и Алекс Сандро. Также есть футболисты, у которых в прошедшие дни были температура и недомогание. В связи с этим Тите наигрывает на тренировках стартовый состав из числа тех, кто был меньше задействован в двух первых матчах.
Globo сообщает, что с максимальной долей вероятности с Камеруном стартовый состав сборной Бразилии будет следующим: Эдерсон, Дани Алвес, Милитао, Бремер, Алекс Теллес, Фабиньо, Бруно Гимарайнс, Антони, Родриго, Габриэл Жезус, Мартинелли. В атакующей группе возможны две корректировки – выход Педро или Эвертона Рибейро (оба – из «Фламенго»).
Напомним, бразильцы досрочно оформили выход в 1/8 финала чемпионата мира после побед над Сербией (2:0) и Швейцарией (1:0). Камеруну нужна победа, чтобы претендовать на второе место, но также важно, как параллельно завершится игра Швейцарии и Сербии.
Форвард Бразилии Родриго зарядился от ног Роналдо
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