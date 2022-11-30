Беллингем оценил гол Рашфорда в матче со сборной Уэльса

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал итоги матча с Уэльсом (3:0) на чемпионате мира в Катаре.



«Я думаю, что вы видели в первой игре атакующую игру, а во второй — оборонительную, в этой игре был микс.



То, как Рашфорд выполнил штрафной удар в такой игре с большим давлением, было блестящим.



У нас большая глубина игроков атаки, кто бы ни вышел, он оказывает влияние. Изменения не меняют стиль команды. Я очень рад за Фодена, учитывая внимание к нему за последние несколько дней», — приводит слова Беллингема BBC.



Англия набрала семь очков на групповом этапе и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет со сборной Сенегала. Уэльс завершил групповой этап на последнем месте, набрав одно очко.



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