«Мы – фавориты, но будет очень трудно». Саутгейт – о матче с Сенегалом в 1/8 финала ЧМ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о сопернике своей команды в 1/8 финала чемпионата мира.



«Матч с Сенегалом обещает быть очень трудным. Я смотрел их матч с Ираном в Австрии несколько месяцев назад. Сенегал – очень хорошо организованная команда, быстрая, и у них есть индивидуально талантливые футболисты. Естественно, это будет игра, в которой мы являемся фаворитами. Нам предстоит справиться с этим статусом», – сказал Саутгейт в интервью beIN SPORTS после победы над Уэльсом.



Англичане заняли первое место в группе B с США, Ираном и Уэльсом, набрав семь очков. Сенегал стал вторым в группе А с шестью очками. Африканцы обыграли сборные Эквадора и Катара, но уступили Нидерландам. Матч 1/8 финала Англия – Сенегал состоится 4 декабря в 22:00 мск.

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