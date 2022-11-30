«Мы – фавориты, но будет очень трудно». Саутгейт – о матче с Сенегалом в 1/8 финала ЧМ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о сопернике своей команды в 1/8 финала чемпионата мира.
«Матч с Сенегалом обещает быть очень трудным. Я смотрел их матч с Ираном в Австрии несколько месяцев назад. Сенегал – очень хорошо организованная команда, быстрая, и у них есть индивидуально талантливые футболисты. Естественно, это будет игра, в которой мы являемся фаворитами. Нам предстоит справиться с этим статусом», – сказал Саутгейт в интервью beIN SPORTS после победы над Уэльсом.
Англичане заняли первое место в группе B с США, Ираном и Уэльсом, набрав семь очков. Сенегал стал вторым в группе А с шестью очками. Африканцы обыграли сборные Эквадора и Катара, но уступили Нидерландам. Матч 1/8 финала Англия – Сенегал состоится 4 декабря в 22:00 мск.
Болельщики Англии и Уэльса подрались с использованием стульев
- 30 ноября 2022
-
05:10
-
05:10
-
05:03
-
04:51
-
04:48
-
04:33
-
04:21
-
04:08
-
04:08
-
04:00
-
03:57
-
03:53
-
03:44
-
03:36
-
03:25
-
03:11
-
03:05
-
02:51
-
02:36
-
02:27
-
02:14
-
02:10
-
02:03
-
01:55
-
01:35
-
01:20
-
00:57
-
00:55
-
00:41
-
00:34
-
00:30
-
00:29
-
00:23
-
00:23
-
00:04