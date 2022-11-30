Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы – фавориты, но будет очень трудно». Саутгейт – о матче с Сенегалом в 1/8 финала ЧМ

«Мы – фавориты, но будет очень трудно». Саутгейт – о матче с Сенегалом в 1/8 финала ЧМ
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о сопернике своей команды в 1/8 финала чемпионата мира.

«Матч с Сенегалом обещает быть очень трудным. Я смотрел их матч с Ираном в Австрии несколько месяцев назад. Сенегал – очень хорошо организованная команда, быстрая, и у них есть индивидуально талантливые футболисты. Естественно, это будет игра, в которой мы являемся фаворитами. Нам предстоит справиться с этим статусом», – сказал Саутгейт в интервью beIN SPORTS после победы над Уэльсом.

Англичане заняли первое место в группе B с США, Ираном и Уэльсом, набрав семь очков. Сенегал стал вторым в группе А с шестью очками. Африканцы обыграли сборные Эквадора и Катара, но уступили Нидерландам. Матч 1/8 финала Англия – Сенегал состоится 4 декабря в 22:00 мск.

Сборная Англии просто уничтожила Уэльс. Самое страшное — статистика Бэйла Сборная Англии просто уничтожила Уэльс. Самое страшное — статистика Бэйла

Болельщики Англии и Уэльса подрались с использованием стульев

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022