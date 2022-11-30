Кирилл Новиков рассказал о готовности возглавить клуб РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Нефтехимик» Кирилл Новиков оценил результаты команды в первой части сезона Первой лиги и поделился планами на карьеру.



«В этом году очень ровный турнир. Все команды плюс-минус одного уровня. Выделяются клубы с большим бюджетом, с более лучшим подбором игроков, поэтому они идут в лидерах турнирной таблицы. Все выводы можно будет делать в конце чемпионата.



Сейчас достаточно 2-3 побед подряд и можно быть наверху Первой лиги. Это реально сделать любой команде, потому что уровень приблизительно одинаковый. Проиграл 2-3 игры – уже десятый. Турнир ровный, и плотность в таблице говорит об этом.



Оценивать результат «Нефтехимика» я бы сейчас не стал. Да, могли выступить лучше, но турнирная таблица отображает действительность. Надо хорошо подготовиться ко второй части чемпионата, попробовать найти игроков, которые могут нас усилить, исходя из финансовых возможностей «Нефтехимика». Может, это будет молодежь, которую можно развить и продать. Это одна из задач клуба. Сейчас будем работать.



Задачи попасть в стыковые матчи нет. Нам тяжело финансово конкурировать с командами, у которых большой бюджет. Руководство это понимает. Время сейчас сами видите какое. Тяжело говорить о каких-то больших финансовых вливаниях в клуб уровня Первой лиги. Задача, чтобы зрители приходили на наши домашние игры, продавать игроков. Надо стараться выступать, как можно лучше, но конкретной задачи выхода в стыковые матчи нет.



Любой тренер хочет работать в РПЛ, я не исключение. Если поступит хорошее предложение, которое устроит меня и клуб, думаю, не будет никаких препятствий к тому, чтобы я перешел в команду Премьер-лиги. Все понимают — нужно развиваться, расти, как футболистам, так и тренерам. Буду рассматривать предложения, которые будут поступать», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».



Нижнекамский «Нефтехимик» в 20 матчах набрал 27 очков и занимает 10 место в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч в турнире татарстанский клуб проведет уже в марте 2023 года.

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