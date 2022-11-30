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Главный тренер «Ариса» Шпилевский рассказал о желании сохранить Кокорина в команде

Главный тренер «Ариса» Шпилевский рассказал о желании сохранить Кокорина в команде
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал об интересе к сохранению нападающего Александра Кокорина в кипрской команде.

«Тут не все от нас зависит. Но мне как главному тренеру, конечно, хочется оставить такого классного футболиста в команде. Он многое нам дает и сам почувствовал веру в него со стороны клуба и тренерского штаба. Вижу, с каким желанием он приходит на тренировки. Он каждый раз прибавляет.

Пока еще рано. Еще не доиграли даже первый круг. Думаю, ближе к весне этот вопрос будет подниматься.

С ним на эту тему не общались. Сейчас полная концентрация на поддержке его здоровья и на чемпионате.

Рассматриваем футболистов из России или Белоруссии. Но кандидатуры или профили футболистов должны соответствовать нашему спортивному взгляду и философии. Мы делаем акцент на молодых футболистов с перспективой перепродажи. Учитывая, что молодые футболисты могут легче вписываться в нашу философию, они лучше обучаемы.

Кокорин в виде исключения. У меня такая же ситуация была в «Кайрате», когда президент предложил взять Вагнера Лава. Тогда такого игрока нам не хватало. То же самое было у Сани. Это вопрос желания и характера. Насколько ты готов выкладываться и принимать требования. О мастерстве не говорится, потому что это ты не забудешь, этому его не надо учить. Плюс это большой импульс для молодых ребят.

Пока нет понимания, кто конкретно может к вам прийти, рассматриваем несколько кандидатур. Но у нас нет конкретной цели взять кого-нибудь зимой», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Кокорин выступает за «Арис» на условиях аренды с начала сезона и является лучшим бомбардиром команды. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».

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